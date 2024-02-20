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بعد أيام من تعيينه مدربًا لمصر.. أزمة صحية مفاجئة لحسام حسن ونقله المستشفى

2/20/2024 3:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعرض حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، لوعكة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وتواجد حسام حسن وجهازه المعاون في مباراة الزمالك والإسماعيلي ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري المصري، التي أقيمت أمس الإثنين على ملعب الإسماعيلية في مصر، لمتابعة عدد من اللاعبين قبل انطلاق معسكر الفراعنة يوم 13 مارس المقبل.

وبعد المباراة شعر حسام حسن بتعب شديد، قبل أن يقوم المرافقين معه وعلى رأسهم توأمه إبراهيم حسن مدير الكرة بمنتخب مصر، بنقله إلى أقرب مستشفى من أجل تلقى الرعاية الطبية.

وبعد ساعات من مكوثه في المستشفى غادر حسام حسن، عقب استقرار حالته الصحية.

وتولى حسام حسن قيادة منتخب مصر خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا، عقب خروج منتخب مصر من ثمن نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، التي أقيمت مؤخرًا في كوت ديفوار.

وبدأ حسام حسن عمله بمتابعة بعض مباريات الدوري المصري من الملعب، حيث تواجد في لقاء بيراميدز والاتحاد السكندري، ثم حضر لقاء الإسماعيلي والزمالك.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في الدورة الودية التي ستقام في الإمارات خلال الفترة من 22 حتى 26 من مارس المقبل، بمشاركة منتخبات تونس وكرواتيا ونيوزلندا.

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