بعد أيام من تعيينه مدربًا لمصر.. أزمة صحية مفاجئة لحسام حسن ونقله المستشفى

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعرض حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، لوعكة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى المستشفى.
وتواجد حسام حسن وجهازه المعاون في مباراة الزمالك والإسماعيلي ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري المصري، التي أقيمت أمس الإثنين على ملعب الإسماعيلية في مصر، لمتابعة عدد من اللاعبين قبل انطلاق معسكر الفراعنة يوم 13 مارس المقبل.
وبعد المباراة شعر حسام حسن بتعب شديد، قبل أن يقوم المرافقين معه وعلى رأسهم توأمه إبراهيم حسن مدير الكرة بمنتخب مصر، بنقله إلى أقرب مستشفى من أجل تلقى الرعاية الطبية.
وبعد ساعات من مكوثه في المستشفى غادر حسام حسن، عقب استقرار حالته الصحية.
وتولى حسام حسن قيادة منتخب مصر خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا، عقب خروج منتخب مصر من ثمن نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، التي أقيمت مؤخرًا في كوت ديفوار.
وبدأ حسام حسن عمله بمتابعة بعض مباريات الدوري المصري من الملعب، حيث تواجد في لقاء بيراميدز والاتحاد السكندري، ثم حضر لقاء الإسماعيلي والزمالك.
ويستعد منتخب مصر للمشاركة في الدورة الودية التي ستقام في الإمارات خلال الفترة من 22 حتى 26 من مارس المقبل، بمشاركة منتخبات تونس وكرواتيا ونيوزلندا.
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