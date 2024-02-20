دوري أبطال آسيا.. العين يتطلع لحسم تأهله إلى ربع النهائي أمام ناساف الأوزبكي

يتطلع فريق العين، غدًا الأربعاء، لحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس آسيا لكرة القدم، خلال مواجهته مع فريق ناساف الأوزبكي في مباراة إياب دور الـ 16 من البطولة القارية على استاد هزاع بن زايد.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم الأسبوع الماضي، على ملعب الفريق الأوزبكي قد انتهى بالتعادل السلبي، حيث يحتاج فريق العين إلى الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل إلى الدور المقبل، في المقابل يطمح الفريق الأوزبكي بالتأهل إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وكلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكم الدولي علي رضا فغاني، بإدارة المباراة حيث يعاونه كل من أنطون شيشيتنين،“حكم مساعد أول”، وجورج لاكرينديس،“حكم مساعد ثاني”، وكينج جورج أليكسندر،“حكم رابع، ومارجريت جاسويزك،“حكم فيديو”، وروبينسون جون،“حكم فيديو مساعد”.

وتلقى العين دفعة معنوية كبيرة قبل لقاء الغد بتأهله إلى ربع النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، على حساب الوحدة، بعد الفوز عليه الأحد الماضي 1-0، على استاد هزاع بن زايد، في حين قررت إدارة الفريق تجديد عقد الحارس خالد عيسى، واللاعب بندر الأحبابي تقديرا لجهودهما مع الفريق، ودورهما البارز بجانب زملائهما في تحقيق الانتصارات.

ويطمح العين للعودة إلى التسجيل مجددا في البطولة القارية، وقد بلغ عدد أهدافه خلال مرحلة المجموعات من النسخة الحالية لدوري الأبطال، 17 هدفا، في 6 مباريات، بمعدل 3 أهداف في المباراة الواحدة.

وعلى مدار مشوار العين في البطولة الآسيوية التقى الفرق الأوزبكية على ملعبه في 8 مباريات، حقق خلالها 4 انتصارات، فيما حققت الفرق الأوزبكية انتصارين فقط، وكان التعادل حاضرا في مباراتين.

كما تعد مباراة الغد رابع مواجهة بين العين، وناساف في دوري الأبطال، حيث فاز العين في واحدة، وتعادلا في مباراتين.

وقال الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدير الفني لفريق العين: "في دوري أبطال آسيا نلعب من أجل الفوز فقط، مع الاحترام لجميع المنافسين، نحن فريق العين لدينا شخصيتنا وندرك أن مباراتنا المقبلة لن تكون سهلة".

وأضاف المدرب: "مطالبون بالعودة بالنتيجة القوية من أجل التأهل إلى الدور المقبل، وثقتي كبيرة في جميع اللاعبين من أجل تحقيق الأفضل دائما".

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