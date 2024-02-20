إضراب عاملي برج إيفل يتسبب بإغلاق المعلم البارز

(MENAFN
) تم إغلاق برج إيفل الرمزي، الذي يرمز إلى مدينة باريس، من يوم الاثنين الموافق 19 شباط, بسبب إضراب بدأه موظفوه, وجاء الإعلان من قبل اتحادي العمل العام والقوة العمالية في اتصال مع وكالة فرانس برس, وأشارت النقابات إلى القلق بشأن إدارة الموارد المالية للموقع كسبب رئيسي وراء قرارهم بالإضراب.
كما طالب اتحادي العمل العام والقوة العمالية بالمعاملة العادلة من مجلس بلدية باريس، الذي يمتلك حصة كبيرة في "إس إي تي إي"، الشركة المسؤولة عن تشغيل برج إيفل, وشددوا على ضرورة أن يلبي المجلس متطلباتهم المالية لضمان استمرار عمل المعلم البارز واستقرار الشركة المديرة له.
كذلك أكد موظفو الاستقبال في الموقع لوكالة فرانس برس أن الوصول إلى برج إيفل لن يكون ممكنًا خلال يوم الإضراب, وهذا يشكل إزعاجًا كبيرًا للسياح والزوار الذين يأملون في زيارة واحدة من أشهر المعالم في باريس.
في حين يأتي هذا الإضراب بعد إضراب سابق نظمته النقابات في نهاية ديسمبر، متزامنًا مع الذكرى المئوية لوفاة المهندس غوستاف إيفل, وانتقدت النقابات النموذج الاقتصادي لـ "إس إي تي إي"، كونه طموحًا للغاية وغير مستدام، معتبرة أنه لا يعالج الإصلاحات الضرورية بشكل كافٍ بينما يبالغ في تقدير الإيرادات.
وأدت التحديات المالية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم الوضع لبرج إيفل، مما أدى إلى انخفاض كبير في إيرادات التذاكر تصل إلى 120 مليون يورو, وتؤكد النقابات أن هذا الخسارة الكبيرة من الدخل جعل النموذج الاقتصادي الحالي غير قابل للتطبيق وغير مستدام في الظروف الحالية.
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