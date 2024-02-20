أسهم أوروبا تتراجع مع رد فعل السوق الفرنسي على تعديل توقعات النمو الحكومية

(MENAFN
) شهدت أسهم أوروبا يوم الاثنين الموافق 19 شباط, انخفاضًا مع تأثر الأسهم الفرنسية بشكل ملحوظ بقرار الحكومة بتخفيض توقعات النمو الاقتصادي السنوية, وسجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفاضًا بنسبة 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0812 بتوقيت غرينتش، مع تعكس الاتجاه العام لمشاعر السوق.
كما شهد المؤشر الرئيسي الفرنسي انخفاضًا أكثر وضوحًا بنسبة 0.3 بالمئة مقارنة بالمستويات الفريدة التي شهدها يوم الجمعة, وجاء هذا الانخفاض عقب إعلان الحكومة عن تخفيض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 من 1.4 بالمئة إلى واحد في المئة، مشيرة إلى عوامل متنوعة مثل الصراعات المستمرة في أوكرانيا وغزة، بالإضافة إلى تباطؤ الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل ألمانيا والصين.
كذلك أظهرت بعض الأسهم الفردية حركات إيجابية في بداية التداول, وشهدت شركة "فورفيا"، سابع أكبر مورد لقطع غيار السيارات في العالم، زيادة ملحوظة بنسبة 4.3 في المئة, وجاء هذا الارتفاع ردًا على توقعات المبيعات المتفائلة لعام 2024، إلى جانب الإعلان عن خطط لتقليل التوظيف في القوى العاملة الأوروبية بنسبة 13 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة.
في حين كانت آخر حركة ملحوظة في السوق لشركة التجزئة الإلكترونية "كوريز"، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 30.6 بالمئة, وجاء هذا الارتفاع الكبير بعد تقارير تشير إلى أن شركة التجارة الإلكترونية الصينية "جي دي دوت كوم" كانت تدرس إمكانية تقديم عرض لشراء شركة التجزئة الإلكترونية البريطانية, وأكدت "جي دي دوت كوم" أن التقييم كان في "مراحله الأولية جدًا"، إلا أن الأخبار زادت من اهتمام المستثمرين بشكل كبير ودفعت بأسهم "كوريز" للارتفاع.
وعكست جلسة التداول لهذا اليوم الطبيعة الديناميكية لسوق الأسهم الأوروبية، حيث ساهمت التطورات الفردية للشركات والعوامل الاقتصادية الكبرى في التقلبات في أسعار الأسهم.
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