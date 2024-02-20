الصين تطبق خفضًا كبيرًا في أسعار القروض العقارية لتقوية الطلب على الائتمان

(MENAFN
) في خطوة تفوق توقعات السوق، أعلنت الصين عن خفض ملحوظ في سعر الفائدة المرجعي للقروض العقارية اليوم الثلاثاء بتاريخ 20 شباط، كجزء من الجهود المكثفة التي يبذلها السلطات لتحفيز الطلب على الائتمان وإعادة الحياة إلى السوق العقارية المتعثرة, وتأتي هذه القرارات في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز النمو الاقتصادي، مستغلة الزيادات الأخيرة في الأرباح الصافية من الفائدة للبنوك التجارية نتيجة لتخفيض أسعار الإيداع وتخفيف متطلبات الاحتياط الإلزامي للبنوك في وقت سابق من هذا الشهر, وسمحت هذه الظروف المواتية للمقرضين بتخفيض تكاليف الاقتراض، بهدف تقديم الدعم الحيوي للاقتصاد.
كما شهد سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة خمس سنوات خفضًا كبيرًا بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 3.95 بالمئة من 4.20 في المئة، في حين ظل سعر الفائدة للقروض لمدة سنة واحدة ثابتًا عند 3.45 في المئة, وكان محللو السوق يتوقعون عمومًا خفضًا في سعر الفائدة للقروض لمدة خمس سنوات، حيث توقع 25 من بين 27 محللًا استطلاعهم خفضًا يتراوح بين خمسة و15 نقطة أساس, ويعد هذا التعديل أكبر خفض في أسعار القروض منذ إعادة هيكلة الصين لآلية تسعير القروض في عام 2019.
كذلك انعكس تأثير هذا الخفض في أسعار الفائدة على الفور في الأسواق المالية، حيث انخفض اليوان إلى أدنى مستوى له منذ 20 نوفمبر، بينما شهدت أسهم العقارات ارتفاعًا, ومن المهم أن نلاحظ أن الغالبية العظمى من القروض الجديدة والمعلقة في الصين مرتبطة بسعر الفائدة لمدة سنة واحدة، مما يؤكد دورها الحاسم في تشكيل ظروف الإقراض, ومع ذلك، فإن التعديل على سعر الفائدة لمدة خمس سنوات يحمل أهمية خاصة لتسعير الرهن العقاري، مما يؤثر على قدرة المشترين المحتملين على تحمل تكاليف الإسكان والوصول إليه.
في حين يمثل القرار بخفض أسعار القروض العقارية جهداً استراتيجياً من السلطات الصينية لتحفيز الطلب على الائتمان وحقن الحياة في قطاع العقارات، الذي يلعب دوراً حاسماً في دفع النشاط الاقتصادي, ومن خلال تقديم خيارات تمويل أكثر توفراً، تهدف السياسات الحكومية إلى تعزيز الاستثمار في العقارات ودعم الانتعاش الاقتصادي والاستقرار العام.
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