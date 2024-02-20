تفصيلات الدوري العالمي لشباب الكاراتيه في مؤتمر صحافي الثلاثاء

تعقد اللجنة المنظمة لبطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه، المقرر لها بضيافة الإمارات في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة في الفترة من 22 وحتى 25 فبراير الجاري، مؤتمراً صحافياً في صباح الثلاثاء في فندق البحر بالفجيرة، لإعلان التفصيلات الخاصة بالحدث العالمي الكبير.

وأكد راشد عبدالمجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الاهتمام الكبير الذي توليه الفجيرة للبطولة.

وقال آل علي: البطولة تشهد مشاركة قياسية في عدد اللاعبات واللاعبين المسجلين في سجلات الاتحاد الدولي للكاراتيه، ما يؤكد رغبة نجوم ونجمات العالم في الوجود في الفجيرة، وفي هذه النسخة التي تعد المحطة الأولى في سلسلة محطات الدوري العالمي للشباب، وتعد الفجيرة نقطة الانطلاق نحو أولمبياد الشباب المقرر لها في العاصمة السنغالية دكار في سنة 2026، وبذلك سنشاهد في هذه النسخة مواهب عالمية من قارات العالم على أرض الإمارات، وفي مجمع زايد الرياضي الذي يحظى بتقدير كبير من الاتحاد الدولي نفسه للإمكانات العالمية فيه.

وأضاف آل علي: العلاقة المتميزة التي تربط اتحاد الإمارات للكاراتيه بالاتحاد الدولي، تعود لما يقدمه اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، من جهد وأفكار تسهم في تطوير اللعبة عالمياً، وهو ما أدى إلى جعل العلاقة في أفضل ما يكون، والثقة المتبادلة بين الطرفين منحت الاتحاد الدولي القناعة بإسناد مهمة الاستضافة إلى الإمارات، كونها قادرة على تحقيق أعلى درجات الإبهار التنظيمي.

وأشاد راشد آل علي بتعاون جميع الأطراف المعنية بالبطولة، والتفاني في تقديم الأفضل لإنجاح الحدث العالمي الكبير.

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