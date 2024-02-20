108 لاعبات ولاعبين من أندية الإمارات بالدوري العالمي للكاراتيه

وصل عدد اللاعبات واللاعبين من الذين يمثلون أندية الإمارات في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، المقرر لها بضيافة الإمارات في مدينة الفجيرة خلال الفترة من 22 حتى 25 الجاري، إلى 108 لاعبين ولاعبات، يخوضون التحدي الكبير بالتنافس مع مشاركين من دول عدة، حيث ما زال باب التسجيل متاحاً لزيادة عدد المشاركين في الحدث العالمي الكبير.

وأشاد الاتحاد الدولي للكاراتيه عبر موقعه الرسمي، بمستوى تحضيرات الإمارات لاحتضان البطولة، متوقعاً نسخة استثنائية تنظيمياً وفنياً، وتنافساً مثيراً بين كوكبة اللاعبات واللاعبين المشاركين في البطولة، مستعيداً العدد الكبير من المشاركين في النسخة الماضية في الفجيرة، والذي بلغ 1196 لاعباً ولاعبة من 67 دولة، متوقعاً أن تكون النسخة الجديدة، مفاجأة سارة في كل الجوانب.

من جانبه، أكد المهندس حميد شامس، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي، مدير البطولة، على أن الوفود المشاركة بدأت في الوصول إلى الإمارات للمشاركة في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، مشدداً على أن البطولة تمثل أول محطة مؤهلة لأولمبياد الشباب في السنغال 2026، مؤكداً على التعاون الكبير بين كافة الجهات في الفجيرة لإنجاح البطولة، وإخراجها بالصورة الباهرة.

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