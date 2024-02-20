Tuesday, 20 February 2024 11:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


108 لاعبات ولاعبين من أندية الإمارات بالدوري العالمي للكاراتيه

2/20/2024 2:28:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصل عدد اللاعبات واللاعبين من الذين يمثلون أندية الإمارات في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، المقرر لها بضيافة الإمارات في مدينة الفجيرة خلال الفترة من 22 حتى 25 الجاري، إلى 108 لاعبين ولاعبات، يخوضون التحدي الكبير بالتنافس مع مشاركين من دول عدة، حيث ما زال باب التسجيل متاحاً لزيادة عدد المشاركين في الحدث العالمي الكبير.

وأشاد الاتحاد الدولي للكاراتيه عبر موقعه الرسمي، بمستوى تحضيرات الإمارات لاحتضان البطولة، متوقعاً نسخة استثنائية تنظيمياً وفنياً، وتنافساً مثيراً بين كوكبة اللاعبات واللاعبين المشاركين في البطولة، مستعيداً العدد الكبير من المشاركين في النسخة الماضية في الفجيرة، والذي بلغ 1196 لاعباً ولاعبة من 67 دولة، متوقعاً أن تكون النسخة الجديدة، مفاجأة سارة في كل الجوانب.

من جانبه، أكد المهندس حميد شامس، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي، مدير البطولة، على أن الوفود المشاركة بدأت في الوصول إلى الإمارات للمشاركة في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، مشدداً على أن البطولة تمثل أول محطة مؤهلة لأولمبياد الشباب في السنغال 2026، مؤكداً على التعاون الكبير بين كافة الجهات في الفجيرة لإنجاح البطولة، وإخراجها بالصورة الباهرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN20022024000110011019ID1107873013

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث