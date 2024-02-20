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مايكروسوفت تعلن ضخ استثمارات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي بإسبانيا

2/20/2024 2:28:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة البرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة مايكروسوفت كورب اعتزامها إنفاق مليارات الدولارات على مراكز بيانات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في إسبانيا، بالإضافة إلى المشروعات الاستثمارية الكبيرة التي تعتزم الشركة الأمريكية تنفيذها في ألمانيا.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
ومدير مايكروسوفت براد سميث مساء أمس الاثنين أن الشركة تعتزم استثمار 95ر1 مليار يورو (1ر2 مليار دولار) في إسبانيا خلال عامين. وستستخدم هذه الأموال
في التوسع في مشروعات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة السحابية، بحسب ما كتبه سميث على منصة التواصل الاجتماعي إكس المعروفة سابقا باسم تويتر.

وفي الأسبوع الماضي أعلن سميث اعتزام الشركة استثمار حوالي 3ر3 مليار يورو في ألمانيا خلال عامين، وبخاصة في زيادة قدرات مركزها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

ويعتبر هذا الاستثمار هو الأكبر للشركة الأمريكية في ألمانيا طوال تاريخها المستمر منذ 40 عاما. ويتضمن المشروع برنامجا للتدريب على الذكاء الاصطناعي بهدف الوصول إلى 2ر1 مليون شخص.

وفي نوفمبر الماضي تعهدت مايكروسوفت باستثمار 5ر2 مليار جنيه إسترليني (15ر3 مليار دولار) في مجال الذكاء الاصطناعي ببريطانيا بحلول 2026. وفي أكتوبر تعهد سميث باستثمار 5 مليارات دولار أسترالي (26ر3 مليار دولار أمريكي) في قطاع الذكاء الاصطناعي
أثناء زيارته لأستراليا.

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