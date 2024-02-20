هل يمكن ترويض «الوحش» المسؤول عن 70% من حالات الإصابة بالسرطان

توصل فريق من الباحثين في الولايات المتحدة إلى تقنية علمية جديدة تسمح بالسيطرة على نوعية من البروتينات ليس لها شكل ثابت يطلق عليها اسم (إم.واي.سي)، وهي مسؤولة عن تفاقم غالبية الأورام السرطانية في جسم الانسان.

وفي الخلايا السليمة، يساعد بروتين (إم.واي.سي) في عملية استنساخ الخلايا حيث يتم تحويل المعلومات الوراثية في الخلية من الحمض النووي (دي.إن.إيه) إلى الأحماض النووية الريبوزية (أر.إن.إيه) حتى تتحول في نهاية المطاف إلى بروتينات، وعادة ما يكون نشاط هذه البروتين منضبطا تماما.

ويوضح الباحث مين تشو المتخصص في مجال الكيمياء الحيوية بجامعة كاليفورنيا ريفرسايد الأمريكية أنه "في حالة الخلايا السرطانية يتسم بروتين (إم.واي.سي) بالنشطا المفرط، ولا يعمل بشكل منضبط على الاطلاق".

وأوضح في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني "سايتيك ديلي" المتخصص في الأبحاث العلمية أن "هذا البروتين يشبه الغذاء بالنسبة للخلايا السرطانية، كما أنه أشبه بالمنشطات التي تسرع وتيرة نمو الخلايا السرطانية"، واستطرد قائلا: "لهذا السبب، يعتبر بروتين (إم.واي.سي) هو المجرم وراء 75% من حالات الإصابة بالسرطان لدى البشر".

بحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Journal of the American Chemical Society، اكتشف الباحثون إمكانية استخدام مادة تدخل في هيكل البروتينات داخل الجسم يطلق عليها اسم "بيبتيد"، وتستطيع هذه المادة الالتحام مع بروتين (إم.واي.سي) وكبح جماح نشاطه داخل خلايا الجسم.

ويقول تشو إن عناصر "البيبتيد" تأخذ أشكالا وأحجاما ومواضع مختلفة داخل الجسم، ولكنه بمجرد أن تلتحم مع بروتين (إم.واي.سي) فإنها تشكل حلقة ثابتة حول البروتين، مما يساعد في ربطه وتعطيل نشاطه".

وأكد قائلا: "لقد نجحنا في تحسن آلية التحام البيبتيد مع بروتين (إم.واي.سي) من خلال سلسلة من التجارب، وهو ما يفسح المجال أمام تحقيق أهدافنا في ابتكار أدوية أكثر فعالية لعلاج السرطان".

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