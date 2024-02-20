علماء يتتبعون ذئباً لمسافة 1240 كيلومتراً بواسطة فضلاته

قالت جامعة برشلونة المستقلة أمس الاثنين إن الباحثين تتبعوا فضلات ذئب رمادي ألماني المولد اجتاز ثلاث دول ليصل إلى شمال شرق إسبانيا مسجلا بذلك أطول رحلة موثقة على الإطلاق لهذا النوع من الذئاب.

وقطع الذئب الذكر، الذي اطلق عليه اسم جي.دبليو 1909 إم، مسافة 1240 كيلومترا على الأقل من مسقط رأسه في نوردهورن بولاية ساكسونيا السفلى قبل أن يعبر فرنسا ثم يستقر على ما يبدو قرب قرية في جبال البرانس القطالونية حيث كانت المرة الأخيرة التي تم رصده فيها في فبراير شباط 2023.

وكانت أطول مسافة مسجلة سابقا لرحلة ذئب تبلغ 1092 كيلومترا بين النرويج وفنلندا.

واشتركت مختبرات علم الوراثة الجزيئية في ألمانيا وفرنسا وقطالونيا في تحليل براز الذئب الذي يحتوي على سمة وراثية موجودة في قطعان أوروبا الوسطى لتحديد رحلته الطويلة.

وفي إسبانيا، تم العثور على الفضلات بواسطة كلاب بوليسية متخصصة تساعد خبراء الغابات على مراقبة أعداد الذئاب.

ويعتقد العلماء أن الرحلات التي تقطعها الذئاب لمسافات طويلة هي المفتاح لربط مجموعات الذئاب البعيدة عن بعضها البعض لأنها تسهم في منع العزلة الجينية والحد من التزاوج داخل القطيع الواحد.