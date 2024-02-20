ظهر بقميص منتخب المغرب.. تفاصيل زيارة فينيسيوس لمدينة مراكش (صور)

خطف فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الأنظار، خلال زيارته لمدينة مراكش المغربية لمشاركته في أنشطة خيرية.

وكان فينيسيوس توجه إلى مراكش مباشرة بعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فايكانو التي انتهت بالتعادل 1/1، ضمن منافسات الدوري الإسباني، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للنجم البرازيل أثناء زيارته إحدى المؤسسات التعليمية هناك برعاية جمعيته الخيرية، وبتعاون مع منظمة "اليونسكو" بصفته سفيرًا للنوايا الحسنة.

وقام فينيسيوس أيضًا بزيارة لمؤسسة "الشرف" بمنطقة الازدهار بحي "جليز" في مراكش، حيث التقى عددًا من التلاميذ وشاركهم مباراة كرة قدم خماسية، وسط استقبال وترحيب كبير بالنجم البرازيلي.

وخلال هذه الزيارة، ظهر فينيسيوس يرتدي قميص منتخب المغرب، الذي يعود إلى أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب ونادي باريس سان جيرمان، عندما تبادل اللاعبان القميص عقب ودية البرازيل والمغرب التي أقيمت قبل عدة أشهر، وانتهت بفوز أسود الأطلس 1/2.

وذكرت وسائل إعلام عالمية، أن عددًا من نجوم ريال مدريد، سيظهرون في مراكش خلال الساعات المقبلة، للمشاركة في حفل خاص بمدينة "أكفاي" السياحية.

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