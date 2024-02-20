أسعار الذهب تبقى ثابتة رغم صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة

(MENAFN
) على الرغم من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، ظلت أسعار الذهب ثابتة اليوم الثلاثاء بتاريخ 20 شباط, حيث كان المستثمرون ينتظرون بفارغ الصبر إصدار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير، متطلعين إلى مزيد من الرؤى حول القرارات المحتملة بخصوص خفض أسعار الفائدة, واستقر سعر الذهب الفوري عند 2018.03 دولار للأوقية بحلول الساعة 0341 بتوقيت جرينتش، بينما كانت معظم الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الاثنين بمناسبة عطلة يوم الرؤساء.
كما شهدت عقود الذهب الأمريكية زيادة متواضعة بنسبة 0.3 بالمئة، لتصل إلى 2029.10 دولار للأوقية, وجاءت هذه الزيادة الطفيفة في عقود الذهب رغم ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمئة وارتفاع ملحوظ في عائدات سندات الخزانة العشرية القياسية، والتي اقتربت من أربعة بالمئة, وجعل ارتفاع عوائد السندات الأصول، التي تسعر بالدولار الأمريكي، أقل جاذبية بعض الشيء للمشترين الأجانب.
كذلك يركز اهتمام المستثمرين بشكل خاص على الإصدار القادم لمحاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يناير المقرر يوم الأربعاء, وأكدت ماري دالي، رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سان فرانسيسكو، وسط التقدم الملحوظ في الحد من التضخم في الولايات المتحدة، أن "هناك المزيد من العمل يجب القيام به" لضمان استقرار الأسعار, بالإضافة إلى ذلك، حذر مسؤول بنكي آخر من أن قرارات خفض أسعار الفائدة قد تتأجل لفترة ممتدة.
في حين أضعفت البيانات الأخيرة لأسعار المستهلك والمنتج في الولايات المتحدة، التي تجاوزت التوقعات الأسبوع الماضي، الآمال في خفض أسعار الفائدة الفيدرالية في مارس, وعلى الرغم من هذه البيانات، يظل مراقبو السوق متيقظين لأي مؤشرات بشأن توجيه السياسة النقدية المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ضمن محاضر الاجتماع القادم.
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