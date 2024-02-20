السياحة والاستهلاك في السنة القمرية الصينية يتعديان مستويات ما قبل الجائحة

(MENAFN
) تشير الأرقام الرسمية إلى تعافٍ ملحوظ في السياحة والاستهلاك خلال عطلة السنة القمرية الصينية، متجاوزة المستويات الملاحظة قبل تفشي فيروس كورونا, وتتميز عطلة السنة القمرية بالتجمعات العائلية الواسعة التي واجهت اضطرابات كبيرة في السنوات الأخيرة بسبب تأثير الجائحة, ومع ذلك، خلال فترة العطلة لهذا العام، أفادت وزارة الثقافة والسياحة الصينية بانتعاش ملحوظ، حيث سُجلت نحو 474 مليون رحلة خلال فترة العطلة التي استمرت لمدة ثمانية أيام، والتي انتهت يوم السبت الموافق 17 شباط, وهذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 19 بالمئة ملحوظة مقارنة بنفس الفترة في عام 2019، مما يؤكد على مرونة قطاع السياحة على الرغم من التحديات.
كما كشفت البيانات الوزارية أن الإنفاق على السياحة خلال العطلة بلغ 632.7 مليار يوان (حوالي 81.5 مليار يورو)، مسجلاً زيادة كبيرة بنسبة 7.7 بالمئة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة في عام 2019, وتعكس هذه الزيادة في الإنفاق ثقة المستهلكين المتجددة ورغبتهم في السفر والترفيه بعد فترات من عدم اليقين والقيود, وتوفر العطلة الممتدة إلى ثمانية أيام هذا العام، مقارنة بسبعة أيام في عام 2019، فرصة أكبر للأفراد والعائلات لاستكشاف وجهات مختلفة والمشاركة في الاحتفالات.
كذلك يؤكد الارتفاع القوي في السياحة والاستهلاك خلال عطلة السنة القمرية على مرونة اقتصاد الصين رغم الضغوط والتحديات المستمرة, وعلى الرغم من تأثيرات الجائحة المستمرة، فإن زيادة السفر والإنفاق تشير إلى اتجاه إيجابي للانتعاش الاقتصادي، مما يؤكد على دور الاحتفالات الثقافية في دفع الاستهلاك المحلي وإحياء القطاعات الرئيسية, وبينما تواجه الصين تحديات الجائحة، يعتبر إحياء السياحة خلال عطلة السنة القمرية نموذجًا لقدرتها على التكيف والازدهار في مواجهة الصعوبات، مما يوفر الأمل في مسارها الاقتصادي والاجتماعي المستقبلي.
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