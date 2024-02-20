المدن الأوروبية تنفذ تدابير لإدارة السياحة الهائلة

(MENAFN
) ردًا على المخاوف من السياحة الجائحة، تقوم العديد من المدن الأوروبية بتنفيذ مجموعة متنوعة من التدابير لتنظيم أعداد الزوار والحد من الآثار السلبية للسياحة الجماعية, وتشمل واحدة من الطرق فرض الضرائب على الزوار ورفع الأسعار للحد من السياحة المفرطة, وعلى سبيل المثال، تخطط أمستردام لمضاعفة ضرائب الإقامة تقريبًا هذا العام، بينما تعتزم البندقية فرض ضريبة على الزوار اليوميين, بالإضافة إلى ذلك، من المقرر رفع ضريبة السياحة في باريس بشكل كبير، مع التركيز على توليد الإيرادات لنظام النقل العام، خاصة مع استعدادها لاستضافة الألعاب الأولمبية في وقت لاحق من عام 2024.
كما تستكشف المدن استراتيجيات مبتكرة لمواجهة السياحة الجائحة بجانب الضرائب، فعلى سبيل المثال، تستغل فرنسا المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لعرض مناطق أقل شهرة في البلاد، بهدف نشر السياحة خارج المراكز الحضرية الرئيسية, وقامت إيطاليا باتخاذ خطوات لتنظيم استئجارات قصيرة الأجل في مدن مثل روما وفلورنسا، بينما فرضت اليونان سقفًا على عدد الزوار اليوميين إلى معالم رمزية مثل الأكروبوليس في أثينا.
كذلك تقوم بعض المدن بتنفيذ حدود للزوار أو قيود على بعض الأنشطة السياحية, فمثلاً حظرت البندقية سفن الرحلات الكبيرة في عام 2021 وتجري الآن تجارب لتحديد حجم مجموعات الجولات المسموح بها في مناطق معينة, وبالمثل، حظرت أمستردام دخول الحافلات الثقيلة إلى وسط المدينة دون إذن خاص، بهدف تخفيف الازدحام والحفاظ على البنية التحتية للمدينة.
في حين يتم استخدام المال كوسيلة رادعة، مع فرض مدن مثل لشبونة ضرائب جديدة على ركاب السفن السياحية, وهذه التدابير ليست مصممة لتثنية السياحة تمامًا ولكن بدلاً من ذلك لتوجيه الزوار نحو المناطق غير المزدحمة وتخفيف الضغط على المعالم الشهيرة والبنية التحتية, ومن خلال اعتماد مزيج من الحوافز المالية والتنظيمات والنهج الابتكاري، تسعى المدن الأوروبية إلى إيجاد توازن بين ترحيب السياح والحفاظ على تراثها الثقافي ونوعية حياتها.
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