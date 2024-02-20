الحرب في يومها137.. عشرات الشهداء وأحزمة نارية في مختلف مناطق القطاع

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- Palestine News Network )
غزة/PNN- واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٣٧ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.
وارتكب الاحتلال الاسرائيلي تسعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ١٠٧ شهيد و ١٤٥ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٢٩٠٩٢ شهيد و ٦٩٠٢٨ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.
ونفذت طائرات الاحتلال أحزمة نارية متتالية جنوب مدينة خان يونس.
واعلن الهلال الأحمر انه لليوم الثاني على التوالي يشارك في مهمة اجلاء الجرحى من مستشفى ناصر بعد خروجه عن الخدمة بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية WHO، حيث شارك فيها 4 مركبات اسعاف أجلت 18 جريحاً، وتم نقل الحالات الى مستشفيات الأمريكي الميداني والإندونيسي الميداني محافظة رفح.
ونقلت سيارات الإسعاف جثامين ل ١٢ مواطن استشهدوا في خان يونس إلى مشافي رفح ودير البلح لتعذر نقلهم الى مشفى ناصر.
وقصفت مدفعية الاحتلال بعشرات القذائف عدة مناطق في شرق خانيونس وشمالها وجنوبها.
وسط قطاع غزة
وارتقى ثلاثة شهداء في قصف منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وقصفت المدفعية الإسرائيلية شرق البريج والمغازي وسط القطاع.
واستهداف طيران الاحتلال منزل يعود للدكتور جميل صلاح بصاروخين احدهما لم ينفجر جنوب غرب مدينة دير البلح علماً ان المنزل تم استهدافه مسبقاً مرتين .
ونقل مسعفون ١٨ إصابة جراء استهداف الاحتلال مناطق متفرقة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وبدا جيش الاحتلال عملية توغل واسعة قرب مسجد علي في حي الزيتون جنوب مدينة غزة
ونفذ أحزمة نارية بالتزامن مع تقدم قواته نحو الحي.
واطلقت طائرات الاحتلال المروحية النار على المناطق الشرقية لمدينة غزة.
وارتقى خمسة شهداء وعدد من الجرحى في قصف استهدف منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.
وارتقى شهداء ومصابون في قصف استهدف منزلا لعائلة الحطاب في ساحة الشوا وسط مدينة غزة.
واستشهدت الطفلة حنين صالح حسن جمعة (8 سنوات) من عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة، بسبب الجوع الشديد، ونقص حاد في الكالسيوم.
رفح
وفي رفح نجا سكان منزل عائلة جرغون من الموت بعد سقوط صاروخ اسرائيلي على منزلهم شرق المدينة دون ان ينفجر قبل ان تعود طائرات الاحتلال لقصفه مجددا .
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