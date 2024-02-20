الحرب في يومها137.. عشرات الشهداء وأحزمة نارية في مختلف مناطق القطاع

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٣٧ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي تسعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ١٠٧ شهيد و ١٤٥ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٢٩٠٩٢ شهيد و ٦٩٠٢٨ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

ونفذت طائرات الاحتلال أحزمة نارية متتالية جنوب مدينة خان يونس.

واعلن الهلال الأحمر انه لليوم الثاني على التوالي يشارك في مهمة اجلاء الجرحى من مستشفى ناصر بعد خروجه عن الخدمة بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية WHO، حيث شارك فيها 4 مركبات اسعاف أجلت 18 جريحاً، وتم نقل الحالات الى مستشفيات الأمريكي الميداني والإندونيسي الميداني محافظة رفح.

ونقلت سيارات الإسعاف جثامين ل ١٢ مواطن استشهدوا في خان يونس إلى مشافي رفح ودير البلح لتعذر نقلهم الى مشفى ناصر.

وقصفت مدفعية الاحتلال بعشرات القذائف عدة مناطق في شرق خانيونس وشمالها وجنوبها.

وسط قطاع غزة

وارتقى ثلاثة شهداء في قصف منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية شرق البريج والمغازي وسط القطاع.

واستهداف طيران الاحتلال منزل يعود للدكتور جميل صلاح بصاروخين احدهما لم ينفجر جنوب غرب مدينة دير البلح علماً ان المنزل تم استهدافه مسبقاً مرتين .

ونقل مسعفون ١٨ إصابة جراء استهداف الاحتلال مناطق متفرقة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وبدا جيش الاحتلال عملية توغل واسعة قرب مسجد علي في حي الزيتون جنوب مدينة غزة

ونفذ أحزمة نارية بالتزامن مع تقدم قواته نحو الحي.

واطلقت طائرات الاحتلال المروحية النار على المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وارتقى خمسة شهداء وعدد من الجرحى في قصف استهدف منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وارتقى شهداء ومصابون في قصف استهدف منزلا لعائلة الحطاب في ساحة الشوا وسط مدينة غزة.

واستشهدت الطفلة حنين صالح حسن جمعة (8 سنوات) من عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة، بسبب الجوع الشديد، ونقص حاد في الكالسيوم.

رفح

وفي رفح نجا سكان منزل عائلة جرغون من الموت بعد سقوط صاروخ اسرائيلي على منزلهم شرق المدينة دون ان ينفجر قبل ان تعود طائرات الاحتلال لقصفه مجددا .