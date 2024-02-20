الاحتلال يهدم بناية قيد الإنشاء في بيت حنينا

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- شرعت جرافات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، بهدم بناية قيد الإنشاء في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن

قوات الاحتلال شرعت منذ الصباح الباكر بهدم بناية قيد الإنشاء مؤلفة من ثمانية طوابق تعود لفريد أبو زهرية.

وانتشرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال في المكان، بالتزامن مع قيام طواقم الهدم في بلدية الاحتلال بهدم الطوابق العليا من البناية بجرافات ذات أذرع طويلة.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال شرعت بهدم البناية التي تبلغ مساحة كل طابق منها 300 متر مربع، منذ الساعة السادسة صباحا، ولا تزال عملية الهدم متواصلة حتى الساعة.

يتبع..