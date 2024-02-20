حفل زفاف يتحول الى ساحة معركة في تركيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحوّلت ليلة من العمر في صالة أفراحٍ بولاية تكيرداغ التركية الواقعة شمال غربي البلاد إلى ساحة معركة بعد نشوب شجارٍ بين أقرباء العروسين.
وبحسب مواقع تركية، فإن أسباب الشجار بين أقرباء العروسين، تعود لوجود خلافٍ بين العريس وعروسه تدخّل فيه أقرباء كليهما، حيث تبادلا الشتائم قبل أن يتحوّل العراك بالكلام إلى صدامٍ بالأيدي والكراسي وهو ما تسبب بإلغاء الحفل مع وصول الشرطة التركية إلى صالة الأفراح، حيث كان يقام حفل الزفاف مساء يوم الأحد.
وأصيب عدد من أقرباء العروس بجروح، لكن واحداً منهم فقط تمّ نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وتمّ نقل العريس وعروسه إلى مركزٍ للشرطة للإدلاء بشهادتهما حول الشجار الذي شهده حفل زفافهما وقد تمّ إطلاق سراحهما لاحقاً على الفور.
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