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حفل زفاف يتحول الى ساحة معركة في تركيا

2/20/2024 2:07:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحوّلت ليلة من العمر في صالة أفراحٍ بولاية تكيرداغ التركية الواقعة شمال غربي البلاد إلى ساحة معركة بعد نشوب شجارٍ بين أقرباء العروسين.

وبحسب مواقع تركية، فإن أسباب الشجار بين أقرباء العروسين، تعود لوجود خلافٍ بين العريس وعروسه تدخّل فيه أقرباء كليهما، حيث تبادلا الشتائم قبل أن يتحوّل العراك بالكلام إلى صدامٍ بالأيدي والكراسي وهو ما تسبب بإلغاء الحفل مع وصول الشرطة التركية إلى صالة الأفراح، حيث كان يقام حفل الزفاف مساء يوم الأحد.

وأصيب عدد من أقرباء العروس بجروح، لكن واحداً منهم فقط تمّ نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وتمّ نقل العريس وعروسه إلى مركزٍ للشرطة للإدلاء بشهادتهما حول الشجار الذي شهده حفل زفافهما وقد تمّ إطلاق سراحهما لاحقاً على الفور.

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