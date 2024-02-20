محللون يتوقعون ارتفاع أسعار الذهب عالمياً لـ 3000 دولار والنفط لـ 100 دولار بحلول عام 2025

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس السلع في أميركا الشمالية أكاش دوشي، إنه من الممكن أن ترتفع أسعار الذهب عالمياً إلى 3000 دولار للأونصة، والنفط إلى 100 دولار للبرميل، خلال الـ 12 إلى 18 شهرا القادمة.وبين دوشي ، أنه من الممكن أن يرتفع الذهب، الذي يتم تداوله حاليا عند 2016 دولارا، بنحو 50%، إذا زادت البنوك المركزية بشكل حاد مشترياتها من المعدن الأصفر، أو حدوث ركود تضخمي، أو في حالة ضرب ركود عميق لاقتصاد العالم.وأضاف: "إن المسار الأكثر ترجيحا للوصول إلى 3000 دولار للأونصة من الذهب هو التسارع الشديد للاتجاه الحالي، والذي يعد حالياً بطيء الحركة، وهو التخلي عن الدولار عبر البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، والذي يؤدي بدوره إلى أزمة ثقة في الدولار الأمريكي".



وأوضح دوشي أن ذلك قد يضاعف مشتريات البنوك المركزية من الذهب، مما ينافس سوق المجوهرات باعتباره المحرك الأكبر للطلب على الذهب.

وتسارعت مشتريات البنوك المركزية من الذهب إلى مستويات قياسية في السنوات الأخيرة، حيث تسعى إلى تنويع الاحتياطيات وتقليل مخاطر الائتمان.

وتتصدر البنوك المركزية في الصين وروسيا مشتريات الذهب، كما تعمل الهند وتركيا والبرازيل على زيادة شراء السبائك.

هذا واستمر صافي شراء البنوك المركزية حول العالم من الذهب خلال عامين متتاليين عند مستويات تتجاوز 1000 طن. CNBC عربية

