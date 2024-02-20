جيش الاحتلال: العملية البرية بخان يونس على وشك الانتهاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين عسكريين تقديراتهم بقرب انتهاء العملية البرية في خان يونس جنوب قطاع غزة، المستمرة منذ أسابيع.
وأضافت المصادر -لإذاعة الجيش- أن العملية في مجمع ناصر الطبي أوشكت على الانتهاء أيضا، بعد أن حاصر الاحتلال المجمع الطبي لنحو أسبوعين، محتجزا الطاقم الطبي والمرضى والنازحين.
وقالت الإذاعة إن الجيش الإسرائيلي يقترب من حسم موقفه بشأن بدء عملية برية في مدينة رفح.
MENAFN20022024000208011052ID1107872944
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.