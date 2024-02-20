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جيش الاحتلال: العملية البرية بخان يونس على وشك الانتهاء

2/20/2024 2:07:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين عسكريين تقديراتهم بقرب انتهاء العملية البرية في خان يونس جنوب قطاع غزة، المستمرة منذ أسابيع.


وأضافت المصادر -لإذاعة الجيش- أن العملية في مجمع ناصر الطبي أوشكت على الانتهاء أيضا، بعد أن حاصر الاحتلال المجمع الطبي لنحو أسبوعين، محتجزا الطاقم الطبي والمرضى والنازحين.


وقالت الإذاعة إن الجيش الإسرائيلي يقترب من حسم موقفه بشأن بدء عملية برية في مدينة رفح.


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