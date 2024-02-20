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وزير الزراعة: توفر الخضار والدواجن واللحوم بالكميات المطلوبة لشهر رمضان

2/20/2024 2:07:24 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصد
أكد وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات توفر الدواجن واللحوم والخضار والفواكه بالكميات التي تزيد عن الاستهلاك المحلي خلال شهر رمضان.
وقال حنيفات عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن الوزارة عملت على توفير الكميات المطلوبة للاستهلاك في شهر رمضان منذ عدة أشهر بالتعاون مع القطاع الخاص وتوفير كافة الأصناف التي تكون على المائدة الرمضانية للأسر الأردنية.
وأضاف أن الاستهلاك المحلي من الخضار والفواكه هو 3 آلاف طن يوميا وأن الإنتاج المحلي سيكون نحو 4 آلاف طن يوميا خلال شهر رمضان، داعيا المواطنين إلى شراء احتياجاتهم بسبب ارتفاع الطلب على الخضار والفواكه مع انخفاض الكميات الواردة للسوق المحلي مع انتقال العروة للمحاصيل باستثناء الحمضيات والموز مع بداية شهر رمضان وهو ما قد يرفع الأسعار.
وأشار حنيفات إلى توفر كميات مطمئنة وكافية من اللحوم سواء أكانت لحوم الضأن أو اللحوم المستوردة (الطازجة، المبردة، المجمدة) حيث تصل كميات الاستهلاك المحلي إلى 3 آلاف طن من لحوم الضأن وهناك متوفر نحو 6 آلاف طن، بالإضافة إلى استهلاك متوقع 4 آلاف طن من لحم العجل وهناك متوفر نحو 6 آلاف طن، مع توفير كميات كبيرة من الدواجن تغطي الاستهلاك المحلي خلال شهر رمضان.
وبيّن أن الأردن استطاع التغلب على عدة تحديات أبرزها التحديات الأمنية والسياسية في الإقليم، بالإضافة إلى التغير المناخي والذي يؤثر على الإنتاج الزراعي، والتحدي الأبرز خلال الأعوام الماضية كانت جائحة كورونا وصولا إلى تجاوز الأزمة الروسية الأوكرانية وأخيرا العدوان على قطاع غزة، مشددا على أن القطاع الزراعي يقوم بتغطية الاستهلاك المحلي كاملا من الخضار وهو ما لم يؤثر على توفر الخضار والفواكه في كافة مناطق المملكة وبأسعار مناسبة بشهادة مختلف المؤسسات الدولية.
وتابع أن هناك خطة وطنية للزراعة المستدامة والتي تعمل على مشروع متكامل للحصاد المائي بالشراكة مع القطاع الخاص والقوات المسلحة الأردنية، والذي يهدف لحفظ كل قطرة ماء، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 10 آلاف بئر وحفيرة مائية من إربد وحتى البترا، وذلك بفضل الاستفادة التي حققتها الحفائر على المزارعين ومربي الثروة الحيوانية.
وحول تأجيل أقساط قروض المزارعين من مؤسسة الإقراض الزراعي، أوضح حنيفات أنه لا يوجد هناك أي نية لتأجيل القروض ولكن ضمن سياسة الحكومة إذا كان هناك أي إجراء بهذا الشأن فسيتم الإعلان عنه، لافتا إلى أنه تم رفع التمويلات والقروض التي تمنحها المؤسسة إلى 115 مليون دينار، وأن الوزارة تعمل على دعم استقرار هذه المؤسسة لخدمة المزارعين كافة.


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