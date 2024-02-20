أكبر اقتصاد في أوروبا على أعتاب الانزلاق نحو الركود

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - من المُرجح أن يسجل الناتج الألماني انكماشاً ضئيلاً في الفصل الأول من العام الجاري، متسبباً بركود في أكبر قوة اقتصادية في أوروبا.



ويواجه الاقتصاد الألماني صعوبات منذ أدت الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 إلى ارتفاع معدلات التضخم فيما يفاقم التباطؤ الصناعي والضعف الذي يعاني منه أبرز شركائها الأزمة.

وبعدما سجل اقتصاد ألمانيا انكماشا نسبته 0.3% في الربع الأخير من العام 2023، يرجّح بأن يتراجع الناتج مجدداً بشكل طفيف حتى نهاية آذار القادم.



