أكبر اقتصاد في أوروبا على أعتاب الانزلاق نحو الركود

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - من المُرجح أن يسجل الناتج الألماني انكماشاً ضئيلاً في الفصل الأول من العام الجاري، متسبباً بركود في أكبر قوة اقتصادية في أوروبا.
ويواجه الاقتصاد الألماني صعوبات منذ أدت الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 إلى ارتفاع معدلات التضخم فيما يفاقم التباطؤ الصناعي والضعف الذي يعاني منه أبرز شركائها الأزمة.
وبعدما سجل اقتصاد ألمانيا انكماشا نسبته 0.3% في الربع الأخير من العام 2023، يرجّح بأن يتراجع الناتج مجدداً بشكل طفيف حتى نهاية آذار القادم.
MENAFN20022024000208011052ID1107872942
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.