وزير الزراعة: توفر الخضار والدواجن واللحوم بالكميات المطلوبة لشهر رمضان
التاريخ
2/20/2024 2:07:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات يتحدث عن استعدادات وخطط الوزارة لاستقبال شهر رمضان، وأسعار وكميات الخضار والفواكه بالأسواق، وفتح باب الاستيراد لأصناف معينة لضبط الأسعار
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