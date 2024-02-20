إمرأة بريطانية تستيقظ من غيبوبة دامت 5 سنوات بعد سماعها نكتة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت إمرأة بريطانية زارت إبنتها التي ترقد في غيبوبة عن لحظة لا تصدق عندما أخبرت إبنتها نكتة فبدأت تضحك، وكانت بيجي مينز التي تزور ابنتها جينيفر فلولين كل يوم لمدة خمس سنوات، والتي كانت ترقد في غيبوبة، دون أي استجابة، وفي أحد الأيام قالت نكتة فبدأت ابنتها تضحك فجأة.

شعرت جينيفر بالدوار وهي في طريقها إلى العمل في 25 أيلول 2017، وانحرفت سيارتها عن الطريق واصطدمت بعمود هاتف، مما أدخلها في غيبوبة استمرت لخمس سنوات متتالية، أخبرت بيجي ابنتها نكتة سمعتها من إحدى صديقاتها، لكنها فوجئت عندما بدأت جينيفر بالضحك، لم تستطع جينيفر التحدث، لكنها استطاعت أن تومئ برأسها مشيرة بـ "نعم، ولا".

عادت جينيفر الآن إلى المنزل وتعيش مع والدتها.

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