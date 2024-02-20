الأمن: القبض على سارق أحد المطاعم شمال عمان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغاً ورد لإدارة البحث الجنائي قبل أيام من قبل مفوض عن أحد المطاعم بقيام شخص مجهول بالدخول إلى أحد فروع المطعم شمال العاصمة وسرقة مبلغ 3600 دينار من داخل المطعم ومغادرة المكان .
وأكّد أن فريق التحقيق من بحث جنائي العاصمة والذي باشر متابعة القضية منذ لحظة الإبلاغ تمكن بعد جمع المعلومات ومتابعتها من تحديد هوية المشتبه به الرئيس، إذ جرى تحديد مكان وجوده ومداهمته وإلقاء القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب السرقة وضُبط بحوزته 2600 دينار من مجمل المبلغ المسروق وستتم إحالته للقضاء.
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