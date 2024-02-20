مستويات الفقر في الأرجنتين ترتفع إلى أكبر مستوى في 20 سنة مع الصعوبات الاقتصادية

(MENAFN
) تشير تقارير صادرة عن الجامعة الكاثوليكية الأرجنتينية ونقلتها وسائل الإعلام المحلية إلى أن مستويات الفقر في الأرجنتين ارتفعت إلى 57.4 بالمئة في يناير، مما يشكل أعلى مستوى مسجل في مدة لا تقل عن عقدين من الزمان, وترجع هذه الزيادة المقلقة إلى تخفيض قيمة البيزو، إجراء اتخذه الرئيس خافيير ميلي قريبًا بعد توليه المنصب في بداية ديسمبر, وأدى الارتفاع الناتج في الأسعار إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتدهور بالفعل، مع ارتفاع معدلات الفقر من 49.5 في المئة في نهاية العام السابق.
كما عبر الرئيس ميلي عن قلقه من الواقع القاسي المعترض على التقرير، مشيرًا إليه بأنه "الميراث الحقيقي للنموذج الطبقي"، مؤكدًا على التأثير الكبير للسياسات الاقتصادية على حياة الأرجنتينيين العاديين, وتؤكد انتشار الفقر بمعدل ستة من كل عشرة مواطنين على الضرورة الملحة لمعالجة القضايا النظامية وتنفيذ تدابير فعالة لتخفيف معاناة الفئات الضعيفة.
كذلك أفادت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية بفائض ميزانية مفاجئ في يناير بلغ 518.41 مليار بيزو (620.85 مليون دولار), ويعد هذا أول توازن إيجابي في الميزانية منذ ما يقرب من عقد، مما يقدم بعض الأمل في ظل التحديات الاقتصادية السائدة, ومع ذلك، لا يزال غير واضح كيف سيترجم هذا الفائض إلى تحسينات ملموسة لأولئك الذين يعانون من الفقر يوميًا.
في حين لم تتمكن رويترز من الحصول على نسخة منه، ولم تستجب الجامعة الكاثوليكية الأرجنتينية لطلبات التعليق, ويضيف النقص في الشفافية المحيطة بمنهجية التقرير ونتائجه إلى تعقيد الوضع، متركًا العديد من التساؤلات دون إجابة ومسلطًا الضوء على الحاجة إلى المزيد من المساءلة والتعاون في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية في الأرجنتين.
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