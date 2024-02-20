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إصابة بتدهور مركبة على طريق العقبة وانقلاب شاحنة على مخرج جسر مأدبا

2/20/2024 1:19:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النقيب محمد ملكاوي من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل مع عدة حوادث، خلال الـ 24 ساعة الماضية على طرق خارجية.

وبيّن ملكاوي، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث انقلاب مركبة شحن، على مخرج جسر مأدبا، ما أدى إلى سقوط الحمولة على الطريق العام، حيث تم عمل تحويلة مرورية مؤقتة لحين المركبة والعوائق، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات.

وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة على طريق العقبة - القويرة، ما أدى إلى إصابة السائق، وتم نقله من قبل الدفاع المدني إلى مركز طبي العقبة.

وشدد ملكاوي أنه خلال الأحوال الجوية المتقلبة التي تشهدها المملكة، يجب تفقد المركبة وإجراء الصيانة الدورية، وأخذ الاحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان الكافية، وعدم التجاوز الخاطئ.

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