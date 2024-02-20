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زلزال يضرب تركيا

2/20/2024 1:19:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم، قضاء دوغان شهير التابع لولاية ملاطية جنوبي تركيا مساء الاثنين .


ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، عن إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (آفاد) قولها في بيان، "أن الزلزال وقع في تمام الساعة 12:23 بالتوقيت المحلي لتركيا" ( 09:23 بتوقيت جرينتش).
وأضاف البيان أن الزلزال وقع على عمق 17.7 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

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