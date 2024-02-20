زلزال يضرب تركيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم، قضاء دوغان شهير التابع لولاية ملاطية جنوبي تركيا مساء الاثنين .
ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، عن إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (آفاد) قولها في بيان، "أن الزلزال وقع في تمام الساعة 12:23 بالتوقيت المحلي لتركيا" ( 09:23 بتوقيت جرينتش).
وأضاف البيان أن الزلزال وقع على عمق 17.7 كيلومترًا تحت سطح الأرض.
سبق
MENAFN20022024000208011052ID1107872872
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.