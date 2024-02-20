الاحتلال يعتقل فلسطينيين من جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، فلسطينيين من بلدة برقين، واقتحمت قرى وبلدات في محافظة جنين .
وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عبد الباسط سليمان مساد، ونايف عماد سمارة، بعد اقتحام بلدة برقين ومداهمة منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما .
وأضافت، أن تلك القوات اقتحمت بلدات يعبد، وعرابة، وكفر راعي، وقرية كفر قود، وداهمت عدة أحياء فيها وشنت حملة تفتيش، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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