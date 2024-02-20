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الاحتلال يعتقل فلسطينيين من جنين

2/20/2024 1:19:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، فلسطينيين من بلدة برقين، واقتحمت قرى وبلدات في محافظة جنين .


وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عبد الباسط سليمان مساد، ونايف عماد سمارة، بعد اقتحام بلدة برقين ومداهمة منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما .


وأضافت، أن تلك القوات اقتحمت بلدات يعبد، وعرابة، وكفر راعي، وقرية كفر قود، وداهمت عدة أحياء فيها وشنت حملة تفتيش، دون أن يبلغ عن اعتقالات.


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