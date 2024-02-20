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متظاهرون في سان فرانسيسكو يغلقون طريقا مركزيا دعما لغزة

2/20/2024 1:19:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أغلق متظاهرون في ولاية سان فرانسيسكو الأميركية طريقا سريعا مركزيا أمام حركة المرور، مطالبين بوقف إطلاق نار دائم في غزة ومنددين بدعم الإدارة الأميركية لجرائم الإبادة الجماعية في القطاع ومطالبتها بوقف إطلاق نار "مؤقت".


ورفع المتظاهرون لافتات تعكس رفضهم التام لشن أي عملية عسكرية في مدينة رفح الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة، والتي يتكدس فيها النازحون.

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