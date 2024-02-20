متظاهرون في سان فرانسيسكو يغلقون طريقا مركزيا دعما لغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أغلق متظاهرون في ولاية سان فرانسيسكو الأميركية طريقا سريعا مركزيا أمام حركة المرور، مطالبين بوقف إطلاق نار دائم في غزة ومنددين بدعم الإدارة الأميركية لجرائم الإبادة الجماعية في القطاع ومطالبتها بوقف إطلاق نار "مؤقت".
ورفع المتظاهرون لافتات تعكس رفضهم التام لشن أي عملية عسكرية في مدينة رفح الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة، والتي يتكدس فيها النازحون.
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