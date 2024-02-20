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أسوشيتد برس: نقص الذخيرة لدى قوات كييف يهدد موقفها على طول خط الجبهة

2/20/2024 1:19:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية اليوم الثلاثاء، بأن نقص الذخيرة لدى قوات كييف يهدد موقف أوكرانيا على خطوط الجبهة البالغ طولها ألف كيلومتر في مواجهة ضربات المدفعية الروسية.
وقالت مراسلة الوكالة في كييف: "خطوط الدفاع (الأوكرانية) في خطر".


وفي سياق متصل، أقر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن قواته تواجه وضعا معقدا جدا في بعض نقاط الجبهة مع تأثير تأخر المساعدات العسكرية الغربية على الوضع الميداني.


تجدر الإشارة إلى أن قوات كيف خسرت خلال الأيام الماضية مدينة أفدييفكا الاستراتيجية وفرت تحت نيران الجيش الروسي، تاركة معداتها وآلياتها العسكرية.


وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن "تحرير مدينة أفدييفكا أتاح نقل خط المواجهة بعيدا عن دونيتسك، وبالتالي حمايته بشكل كبير من الهجمات الإرهابية التي يشنها نظام كييف الإجرامي".


وتتكبد قوات كييف يوميا خسائر فادحة في الأرواح والمعدات العسكرية، فيما تعزز القوات الروسية مواقعها وتحصن خطوط دفاعاتها على مختلف الجبهات.

RT

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