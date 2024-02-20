Tuesday, 20 February 2024 10:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النرويج وأيرلندا تبحثان سبل دعم الأونروا

2/20/2024 1:19:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث وزير الخارجية النرويجي إسبن إيدي مع نظيره الأيرلندي مايكل مارتن، سبل دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والأعمال الإنسانية في قطاع غزة وحل الدولتين.


وقال إيدي -عبر منصة إكس- إنه ناقش مع مارتن سبل دعم وقف إطلاق النار الدائم في غزة وإطلاق سراح المحتجزين.


وأعربت كل من النرويج وأيرلندا عن دعمهم للأونروا في أعقاب قطع عدد كبير من الداعمين التمويل بعد اتهامات إسرائيلية بمشاركة 12 موظفا بهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بما يهدد قدرتها على الاستمرار بالأعمال الإغاثية.

MENAFN20022024000208011052ID1107872867

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث