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الولايات المتحدة تطور برنامج اكتشاف الصواريخ الفرط صوتية من الفضاء

2/20/2024 1:19:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقوم شركة EpiSci الأمريكية بتطوير برنامج قادر على اكتشاف الصواريخ الفرط صوتية أثناء تحليقها بواسطة الأقمار الصناعية.


أفادت بذلك يوم 19 فبراير صحيفة Space news الأمريكية.
وحسب الصحيفة فإن الاتفاقية الموقعة مع وكالة تطوير الفضاء تقدر بـ1.6 مليون دولار، وسيسري مفعولها لمدة عامين.


ويفترض أن البرنامج سيقوم على المعلومات الواردة من 100 قمر صناعي.


وحسب الوكالة فإن شركة EpiSci تتخصص في الذكاء الاصطناعي المستخدم في الدرونات وزيادة فاعلية الطلعات القتالية. ويشار إلى أن بعض هذه الوسائل تسمح للطيارين بالتصدي الأسرع للأخطار ودمج الجهود مع المسيّرات الجوية.


ويتوقع أن تجري شركة EpiSci تجربة برنامج تتبع الصواريخ الفرط صوتية باستخدام أجهزة محاكاة الهجمات الصاروخية التابعة لشركة Raytheon الأمريكية.

RT

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