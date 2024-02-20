فيديو- انهيار مبنى سكني من 4 طوابق في لبنان وأنباء عن ضحايا

MENAFN - Al Wakeel News)- انهار مبنى في منطقة العمروسية بالشويفات جنوب العاصمة بيروت مساء أمس الاثنين، وسط أنباء عن وقوع ضحايا.



وتفصيلاً، توجهت فِرق الإسعاف والدفاع المدني إلى المبنى المنهار، الذي كان مكتظًا بالسكان، وأغلبيتهم من السوريين.

ويتألف المبنى من 4 طوابق، وتسكنه 5 عائلات من الجنسية السورية، معظمهم أطفال، بحسب شهود عيان.



وذكر الشهود أن "البلدية طلبت في وقت سابق من سكان المبنى إخلاءه، لكن بعض السكان لم يغادروا".



وأشارت تقارير أخرى إلى أن وضع المبنى كان جيدًا إلا أن انهيارات بالتربة سقطت عليه بفعل الأمطار نظرًا لوجوده في بطن الجبل.



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