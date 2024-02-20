فيديو لأطول رجل بالعالم يمازح أقصر امرأة في كاليفورنيا

فيديو لأطول رجل بالعالم يمازح أقصر امرأة في كاليفورنيا
التاريخ
2/20/2024 1:19:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعدما التقيا في القاهرة عام 2018 وزارا أهرامات الجيزة، اجتمع أطول رجل وأقصر امرأة في العالم مجدداً.
فقد التقى سلطان كوسين، البالغ طوله 251 سم، وجيوتي أمجي الذي يبلغ طولها 62.8 سم، في كاليفورنيا أمس الاثنين.
فيما وثق فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هذا اللقاء الغريب.
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