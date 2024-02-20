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فيديو لأطول رجل بالعالم يمازح أقصر امرأة في كاليفورنيا

2/20/2024 1:19:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعدما التقيا في القاهرة عام 2018 وزارا أهرامات الجيزة، اجتمع أطول رجل وأقصر امرأة في العالم مجدداً.

فقد التقى سلطان كوسين، البالغ طوله 251 سم، وجيوتي أمجي الذي يبلغ طولها 62.8 سم، في كاليفورنيا أمس الاثنين.


فيما وثق فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هذا اللقاء الغريب.

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