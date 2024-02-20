مشاهد مأساوية .. الاحتلال يطلق النار على الغزيين أثناء انتظارهم المساعدات

مشاهد مأساوية .. الاحتلال يطلق النار على الغزيين أثناء انتظارهم المساعدات
التاريخ
2/20/2024 1:19:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلق الجيش الإسرائيلي النار والقذائف باتجاه الفلسطينيين الذين ينتظرون المساعدات الإنسانية غربي مدينة غزة التي تواجه انتشارا حادا للجوع، وفق ما أفادت به وسائل إعلام .
ويتكرر استهداف قوات الاحتلال لأهالي غزة أثناء انتظارهم شاحنات المساعدات الإنسانية، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.
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