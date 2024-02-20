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مشاهد مأساوية .. الاحتلال يطلق النار على الغزيين أثناء انتظارهم المساعدات

2/20/2024 1:19:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلق الجيش الإسرائيلي النار والقذائف باتجاه الفلسطينيين الذين ينتظرون المساعدات الإنسانية غربي مدينة غزة التي تواجه انتشارا حادا للجوع، وفق ما أفادت به وسائل إعلام .


ويتكرر استهداف قوات الاحتلال لأهالي غزة أثناء انتظارهم شاحنات المساعدات الإنسانية، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.


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