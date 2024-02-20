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العقود الآجلة للأسهم الأميركية تستقر مع أولى جلسات الأسبوع

2/20/2024 1:18:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ليلة أمس الاثنين، حيث خرج السوق من أول أسبوع خاسر له منذ أكثر من شهر.


واستقرت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر S&P 500، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Nasdaq 100 بنسبة 0.2%.
وأضافت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي 8 نقاط، ولم تتغير كثيرا.


وتأتي هذه التحركات في أعقاب أسبوع خاسر في وول ستريت بعد أن أثارت البيانات الاقتصادية مخاوف من أن بنك الاحتياطي الفدرالي قد لا يبدأ في خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت، أو بالقدر الذي توقعه المشاركون في السوق هذا العام.

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