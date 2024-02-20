العقود الآجلة للأسهم الأميركية تستقر مع أولى جلسات الأسبوع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ليلة أمس الاثنين، حيث خرج السوق من أول أسبوع خاسر له منذ أكثر من شهر.
واستقرت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر S&P 500، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Nasdaq 100 بنسبة 0.2%.
وأضافت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي 8 نقاط، ولم تتغير كثيرا.
وتأتي هذه التحركات في أعقاب أسبوع خاسر في وول ستريت بعد أن أثارت البيانات الاقتصادية مخاوف من أن بنك الاحتياطي الفدرالي قد لا يبدأ في خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت، أو بالقدر الذي توقعه المشاركون في السوق هذا العام.
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