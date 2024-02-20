’إم جي‘ تدخل نادي أفضل خمسة مصنِّعين للسيارات مبيعاً في مجلس التعاون الخليجي

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- Performance Communications) الشرق الأوسط، 19 فبراير 2024 – تابعت ’إم جي موتور‘ (MG Motor) مسيرتها التصاعدية الناجحة ضمن ترتيب أفضل مصنِّعي السيارات في الشرق الأوسط، حيث تسلّقت السلّم درجة إضافية في 2023 لتكسب بذلك المركز الخامس مع تحقيقها لسنة قياسية أخرى. ومع مبيعات إجمالية بلغت 63,691 سيارة على مدى الشهور الإثني عشر، أنهت ’إم جي‘ السنة مع كسب حصّة بارزة من السوق قدرها 4.2 بالمئة.
وعبر زيادة مبيعاتها بنسبة 10.8٪ في 2023، تمضي ’إم جي‘ بمسيرتها في تحقيق نمو مزدوج الأرقام كل سنة منذ أن باشرت عملياتها في الشرق الأوسط. وبعدما أصبحت الآن بين أول خمس علامات تجارية للسيارات في المنطقة، تستمر ’إم جي‘ بالتمتّع بزيادات كبيرة بالحصّة السوقية في كافة أنحاء الشرق الأوسط. وهذا الأمر يظهر بشكل واضح خصوصاً في عُمان حيث كسبت العلامة التجارية حصّة 10 بالمئة من السوق المحلّي لتحتل المرتبة الثانية في السلطنة، بينما كسبت حصّة 9.9 بالمئة من السوق العراقي السنة الماضية واحتلّت المركز الرابع ضمن الترتيب العام.
يعكس نمو ’إم جي‘ المستمر مستويات الثقة لدى العملاء، والتي تعزّزت بفضل الدعم الذي تقدّمه شبكتها دائمة التطوّر من مرافق المبيعات وخدمات ما بعد البيع. ولأجل تلبية هذا الطلب المتزايد بين أوساط العملاء في المنطقة، تخطّط ’إم جي‘ لافتتاح 17 صالة عرض جديدة في 2024، وذلك لتكملة الشبكة التي تضم 49 صالة عرض حالياً. وسيتعزّز التزام العلامة التجارية بتقديم خدمات استثنائية للعملاء أكثر مع تدشين 26 منشأة جديدة للخدمات، مما يرفع العدد الإجمالي لمراكز الخدمة الحديثة المتطوّرة إلى 73.
تتميّز ’إم جي‘ بدفعها المستمر لحدود الابتكار، مع ترسيخ المجموعة الحالية والقادمة من الطرازات لمكانة وسمعة العلامة التجارية بريطانية المنشأ بكونها في مقدّمة التطوّرات التقنية ضمن قطاع السيارات. وشملت الطرازات الأفضل أداءً لدى ’إم جي‘ في المنطقة خلال 2023 كلاً من MG 5 التي بِيعَ منها 23,321 سيارة، والمركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) المدمَجة MG ZS التي بِيعَ منها 11,285 مركبة.
تعليقاً على هذا الإنجاز، قال توم لي، المدير التنفيذي لعمليات ’إم جي موتور‘ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تميّزت السنة الماضية بالعديد من الإنجازات المحورية، وذلك مع توسّع علامة ’إم جي‘ إلى المغرب وفلسطين، إلى جانب إطلاق شراكتنا الجديدة في المملكة العربية السعودية مع ’جياد الحديثة للسيارات، إحدى شركات محمد يوسف ناغي ‘. وسبب أساسي وراء هذا كان ولا يزال التزام ’إم جي‘ وانتباهها الخاص لخدمات ما بعد البيع المقدَّمة للعملاء وتوافر القطع، بحيث وصلت إلى مستوى 97٪ هذه السنة. ومع دخولنا العام 2024، فإننا سنشهد المزيد من التوسّع إلى أسواق جديدة، مما يضمن توافر سياراتنا التي تلقى شعبية متنامية لصالح أكبر عدد ممكن من الناس بقدر الإمكان."
وأضاف: "مع بدئنا السنة التي نحتفل فيها بمئويتنا، تساهم مسيرة نمو ’إم جي‘ التصاعدية المتميّزة بتمتين موقعنا كواحدة من أفضل شركات السيارات أداءً في المنطقة. وبفضل فريقنا وما يتمتّع به من التزام كبير وكذلك تميُّز عملياتنا، فإننا نحظى بموقع مثالي لتلبية الطلب المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط، مع التزامنا بالحفاظ على مستويات الجودة والمتانة والاعتمادية، وكلّها عناصر تبقى محورية دائماً للمضي بنجاحنا المستمر."
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