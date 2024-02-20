(MENAFN
- Global Advertising) تفتتح الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي المعرض الشخصي التاسع عشر " جداريات 19" للفنان التشكيلي السعودي المبدع فهد خليف، الذي ينظمه أتيليه جدة للفنون الجميلة، في موقعه الجديد ببرج آل طاهر شارع الأمير سعود الفيصل بحي الروضة، وذلك يوم السبت الموافق 24 فبراير الجاري الساعة الثامنة مساء، ويستمر لمدة 3 أسابيع، ويتضمن 25 جدارية من الأعمال الفنية التي أبدعها الفنان فهد خليف، بأسلوب تعبيري معاصر وقدرة لونية عالية.
وقال هشام قنديل مدير أتيليه جدة للفنون الجميلة، أن فهد خليف هو أحد أبرز الأسماء التشكيلية السعودية المعاصرة، وقد حاز على الجائزة الأولى في معرض الفن السعودي المعاصر؛ في أكثر من دورةـ وغيرها من الجوائز المهمة مثل جائزة مسابقة السفير وجائزة ملون السعودية للفن التشكيلي.
وأضاف قنديل: يحرص الفنان السعودي فهد خليف على مزج القيم الجمالية والفكرية في أعماله المتشبعة بالتفاصيل، والمنجزة بدقة واحترافية. ويهدف من وراء كل أعماله، إلى تقديم منجز فني يحمل قيمة إنسانية عالية، في رصيده ثمانية عشر معرضا شخصيا، ومجموعة من المعارض الثنائية والثلاثية وعدد كبير من المشاركات الجماعية.
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