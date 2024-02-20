"معرض دبي الدولي للأخشاب" ينطلق 5 مارس المقبل بمشاركة 682 عارض محلي وعالمي

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منصة لجذب الاستثمارات وإبرام الصفقات واستعراض أحدث مكائن ومنتجات تصنيع الأخشاب
دبي، الإمارات العربية المتحدة (ARAB NEWSWIRE) تنطلق فعاليات الدورة العشرين من معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، المنصة الرائدة للأخشاب ومكائن تصنيع الأخشاب في منطقة الشرق الأوسط، يوم الخامس من مارس المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 682 عارض محلي وعالمي، وتستمر على مدار ثلاثة أيام.
يعد معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب منصة مثالية تتيح للعارضين سنويًا فرصة متميزة، لاستعراض أحدث الاتجاهات والابتكارات والتقنيات والمنتجات والمكائن في قطاع الأخشاب على مستوى عالمي. فضلًا عن تبادل الخبرات والتجارب والمعارف بين المشاركين، وبحث فرص التعاون والعمل المشترك وجذب الاستثمارات وإبرام الصفقات في هذا القطاع.
ويجمع معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب 2024 نخبة العارضين، أبرزهم شركة شيفلا الشرق الأوسط، وشركة هوماج الألمانية Homag ، وشركة BIESSE، وشركة إيماك IMAC، وجرمن تك مشينري Germantech ، وشركة السواري التجارية، وسمكو SIMCO، وشركة آلات سلفادور Salvador Machines، والذين يستعرضون أمام الجمهور أحدث الآلات المبتكرة المتخصصة في مجال صناعة الأخشاب، منها مراكز التصنيع باستخدام الحاسب الآلي، وآلات الحفر والتركيب، ومناشير تقسيم الألواح، والمناشير متعددة التمزق، وأدوات الحف، والتقطيع.
كما يتيح المعرض للمشاركين فرصة الاطلاع على مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات الخشبية ومستلزمات الإنتاج تشمل الخشب المنشور، والخشب الهندسي، والألواح الليفية، والخشب الرقائقي، والألواح، إلى جانب استعراض الأدوات والملحقات، والآلات الخشبية، والمواد الكاشطة، والطلاءات الخشبية.
ويضم المعرض أجنحة عرض دولية تشمل الدول المشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وألمانيا والصين والهند وروسيا والبرتغال ودول رابطة الدول المستقلة الأخرى والدول الأوروبية ودول رابطة أمم جنوب شرق آسيا. ويسلط كل جناح الضوء على المساهمات والابتكارات الفريدة للصناعات الخشبية الخاصة بكل منهما، مما يعزز التبادل والتعاون بين الثقافات.
وبمشاركة عارضين من 42 دولة حول العالم، من المتوقع أن يستقطب معرض دبي الدولي للأخشاب أكثر من 15000 زائر. وهو ما يعكس المكانة المتميزة التي رسخها الحدث باعتباره نقطة تجمع مهمة لمصدري الأخشاب والمصنعين والموردين وقادة الصناعة في جميع أنحاء العالم. حيث للمشاركين التواصل مع العارضين من مختلف دول العالم واكتشاف سبل التعاون والاستثمار، مما يخلق بيئة ديناميكية لتبادل المعرفة وتطوير الأعمال.
وجدير بالذكر أن المعرض يحظى بدعم رسمي من جمعيات ومؤسسات وشركات رائدة محلية وعالمية، منها French Timber ، الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث (AIMMP)، الرابطة الهندية لمصنعي وتجار آلات الأعمال الخشبية (IWMMTA)، المجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب الصلبة، المجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب اللينة، الاتحاد الأوروبي لمصنعي آلات تصنيع الأخشاب، مجموعة الأخشاب الكرواتية، جمعية المهندسين في الإمارات، جمعية المقاولين في الإمارات، جمعية AIMSAD للآلات، المعهد الكوري للغابات KOFPI، معرض بينه دونج الدولي للأثاث وآلات تصنيع الأخشابBinh Duong، الرابطة التقنية الدولية للأخشاب الاستوائيةATIBT ، ومكتب تصدير الأخشاب في كيبيك.
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