شراكة بين محمد بن راشد للفضاء وNWTN لتعزيز حلول التنقل المستدام

وقع مركز محمد بن راشد للفضاء اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة“NWTN Inc”، وهي شركة تكنولوجيا التنقل الصديقة للبيئة، تقدم حلول تنقل صديقة للبيئة إلى العالم، لتصبح شريك التنقل الرسمي للمركز، وذلك لتعزيز مساهمتها في دعم قطاع الفضاء الإماراتي.

وبموجب الشراكة الجديدة، ستقوم NWTN بتزويد مركز محمد بن راشد للفضاء بمركباتها الكهربائية من طراز“Rabdan One”، ويعكس هذا التعاون التزام NWTN بتعزيز حلول التنقل المستدامة، ودعمها للتقدم والابتكار التكنولوجي في الدولة، عن طريق التقنيات المتطورة التي تتبناها في تصنيع مركباتها.

وأكد مركز محمد بن راشد للفضاء من خلال توقيع هذه الاتفاقية التزام الطرفين بالرؤية المشتركة للدولة في تعزيز مجالات الابتكار وتسخير الإبداع والتطور التكنولوجي لمواكبة التغيرات العالمية، مشيراً إلى أنه في إطار هذه الشراكة، سيتم استخدام مركبات Rabdan One الكهربائية، المعروفة بتقنياتها المتقدمة ودورها البارز في الحفاظ على البيئة، في جميع الزيارات والفعاليات الرسمية للمركز.

ومن المتوقع أن تفتح هذه الشراكة آفاقًا جديدة لكل من الطرفين، لتعزيز التقدم التكنولوجي والاستدامة في الإمارات.

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