شراكة بين محمد بن راشد للفضاء وNWTN لتعزيز حلول التنقل المستدام

(MENAFN
- Al-Bayan)
وقع مركز محمد بن راشد للفضاء اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة“NWTN Inc”، وهي شركة تكنولوجيا التنقل الصديقة للبيئة، تقدم حلول تنقل صديقة للبيئة إلى العالم، لتصبح شريك التنقل الرسمي للمركز، وذلك لتعزيز مساهمتها في دعم قطاع الفضاء الإماراتي.
وبموجب الشراكة الجديدة، ستقوم NWTN بتزويد مركز محمد بن راشد للفضاء بمركباتها الكهربائية من طراز“Rabdan One”، ويعكس هذا التعاون التزام NWTN بتعزيز حلول التنقل المستدامة، ودعمها للتقدم والابتكار التكنولوجي في الدولة، عن طريق التقنيات المتطورة التي تتبناها في تصنيع مركباتها.
وأكد مركز محمد بن راشد للفضاء من خلال توقيع هذه الاتفاقية التزام الطرفين بالرؤية المشتركة للدولة في تعزيز مجالات الابتكار وتسخير الإبداع والتطور التكنولوجي لمواكبة التغيرات العالمية، مشيراً إلى أنه في إطار هذه الشراكة، سيتم استخدام مركبات Rabdan One الكهربائية، المعروفة بتقنياتها المتقدمة ودورها البارز في الحفاظ على البيئة، في جميع الزيارات والفعاليات الرسمية للمركز.
ومن المتوقع أن تفتح هذه الشراكة آفاقًا جديدة لكل من الطرفين، لتعزيز التقدم التكنولوجي والاستدامة في الإمارات.
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