عطلة الربيع للمدارس الحكومية والخاصة 25 مارس إلى 14 أبريل

تبدأ عطلة الربيع للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم في 25 مارس المقبل والتي تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، حتى 14 أبريل المقبل، وذلك وفقاً للتقويم المدرسي للعام الدراسي الجاري.

وتبلغ مدة الفصل الدراسي الثاني 12 أسبوعاً بواقع ((59 يوماً دراسياً)) الذي انطلق في الثاني من يناير الماضي، وتضمن الفصل إجازة رسمية وهي (الأول من يناير المقبل) بمناسبة رأس السنة الميلادية.

وتشتمل الفترة الزمنية للفصل الدراسي الثاني على تنفيذ التقييمات المدرسية لقياس كفاءة الطلاب في الجوانب المعرفية والمهارية خلال شهر فبراير الحالي، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني في شهر مارس المقبل، ويجري ذلك كجزء من عدد من مراحل التقييم التي يتم تنفيذها خلال العام الأكاديمي الحالي.

وتضمن ((الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الطلبة للعام الأكاديمي 2023 ــ 2024))، التقييم المتمركز حول الطالب، والذي تسعى من خلاله مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إعطاء أولوية للتعلم النشط والتفكير النقدي، وتمكين الطلبة من تحمل مسؤولية تعلمهم، ويحفزهم على أن يصبحوا متعلمين أكثر دافعية من ثلاثة محاور، هي أولاً مواءمة الاحتياجات التعليمية الفردية للطالب، وثانياً توفير بيانات موثوقة، ((مثل الفاقد المهاري والمعرفي للطلبة))، لدعم ممارسات التعلم والتعليم، ما يمكن الطلبة من تحقيق التقدم الأكاديمي، وثالثاً قياس مستويات تحصيل الطلبة الحالية لتوفير أدلة مفيدة حول تعلمهم وتحديد مستوياتهم في مسيرتهم التعليمية.

وبين الدليل أن الأنواع المختلفة من التقييم المستمر المتمركز حول الطالب تمكن المعلم من تحديد ما يفهمه الطالب وما الذي يستطيع تطبيقه، والكفايات المعرفية والمهارية التي يجب أن يمتلكها الطالب للتقدم في المسيرة التعليمية، إضافة إلى تحديد الدعم المناسب الذي يقدم للطالب خلال تعلمه في الصف.

ويشارك الطلبة في مسيرة تعلمهم لبناء معارفهم وصقل مهاراتهم باستمرار، إذ يتمتع جميع الطلبة بالقدرة على النمو المعرفي والتقدم الأكاديمي من خلال إتقان المعارف والمهارات المتكاملة، ودمج المعارف والمهارات المكتسبة، وتطوير المعارف وصقل المهارات الأساسية، وبناء المعارف والمهارات الأساسية.

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