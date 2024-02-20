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لا تلعبوا بالنار.. قيادي حوثي يوجه رسالة تحذير إلى الأوروبيين

2/20/2024 12:08:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وجه عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" اليمنية محمد علي الحوثي رسالة إلى الأوروبيين بشأن مساندة الولايات المتحدة لحماية إسرائيل في البحر الأحمر.


وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب محمد علي الحوثي: "للأوربيين..لا تلعبوا بالنار..خذوا العبرة من بريطانيا، ولستم بحاجة لمساندة الشيطان الأمريكي لحماية الكيان المحتل لممارسة إبادة أبناء غزة بدون إزعاج".


وأردف الحوثي: "الملاحة الدولية في أمان..وتواجدكم يزيد من عسكرة البحر ويستهدف الملاحة الدولية ويؤثر على سلاسل الإمدادات الغذائية لمتاجر بلدانكم، وأي حماقة ترتكبونها ستجنون بها على سفنكم وملاحتكم، وقد أعذر من أنذر، والعاقبة للمتقين".


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