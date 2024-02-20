لا تلعبوا بالنار.. قيادي حوثي يوجه رسالة تحذير إلى الأوروبيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وجه عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" اليمنية محمد علي الحوثي رسالة إلى الأوروبيين بشأن مساندة الولايات المتحدة لحماية إسرائيل في البحر الأحمر.
وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب محمد علي الحوثي: "للأوربيين..لا تلعبوا بالنار..خذوا العبرة من بريطانيا، ولستم بحاجة لمساندة الشيطان الأمريكي لحماية الكيان المحتل لممارسة إبادة أبناء غزة بدون إزعاج".
وأردف الحوثي: "الملاحة الدولية في أمان..وتواجدكم يزيد من عسكرة البحر ويستهدف الملاحة الدولية ويؤثر على سلاسل الإمدادات الغذائية لمتاجر بلدانكم، وأي حماقة ترتكبونها ستجنون بها على سفنكم وملاحتكم، وقد أعذر من أنذر، والعاقبة للمتقين".
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