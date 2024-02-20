مؤسسة الغذاء والدواء تعلن عن تفاصيل استعداداتها لرمضان اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يعقد المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، والأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام تحت عنوان "الغذاء والدواء .. إنجاز وتحديات"، وذلك في تمام الساعة الثانية بعد ظهر الثلاثاء في مبنى وزارة الاتصال.



ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.



ويتضمن اللقاء عدة موضوعات أبرزها، تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع الصناعة الغذائية والدوائية، والأمن الدوائي ومخزون الأدوية وآلية تسعيرها، وكيفية الرقابة على الغذاء، واستعدادات مؤسسة الغذاء والدواء لشهر رمضان المبارك.

