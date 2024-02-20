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رئيس مجلس النواب يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع الجزائر

2/20/2024 12:08:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يجري رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، مباحثات رسمية الثلاثاء، مع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي رئيس برلمانات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.


وتتناول المباحثات، التي ستجرى في مجلس النواب بحضور الوفد المرافق من أعضاء المجلس الوطني الشعبي الجزائري، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بخاصة البرلمانية منها، وآفاق التعاون المشترك بين البلدين.


وقال الصفدي إن الأردن والجزائر تربطهما علاقات وطيدة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد المجيد تبون.


وأضاف الصفدي "نرحب بزيارة الأخ إبراهيم بوغالي والوفد المرافق ونتطلع إلى تنسيق المواقف المشتركة خدمة لصالح البلدين والشعبين".


ويضم الوفد الجزائري كلا من أعضاء المجلس الشعبي الوطني: مولود حبناسي نائب رئيس المجلس، والنائب عبد المجيد مشري، والنائب عبدالقادر عزيز، والنائب الطاهر بن علي، والنائب ساسي حريزي، والنائبة عائشة بن تركي، والنائب الوردي براجي، ومستشار رئيس البرلمان عبدالمالك قرين، ومحفوظي شاكر عبد الرزاق مدير العلاقات الدولية والتعاون البرلماني.

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