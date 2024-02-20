3850 ميجاواط الحمل الكهربائي المُسجل مساء أمس الاثنين

3850 ميجاواط الحمل الكهربائي المُسجل مساء أمس الاثنين
التاريخ
2/20/2024 12:08:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ الحمل الكهربائي المسجل، مساء أمس الاثنين 3850 ميجاواط، فيما بلغ أقصى حمل سجل الشتاء الحالي 4070 ميجاواط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.
وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجاواط خلال آب الماضي.
MENAFN20022024000208011052ID1107872712
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.