وظائف شاغرة في جامعات وبلديات - تفاصيل

وظائف شاغرة في جامعات وبلديات - تفاصيل
التاريخ
2/20/2024 12:08:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت جامعات وبلديات عن توفر عدد من الشواغر لديها.
ونشرت هيئة الخدمة والإدارة العامة، عبر موقعها الإلكتروني شروط الوظائف الشاغرة.
وتاليا التفاصيل:
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