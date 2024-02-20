مقتل جندي إسرائيلي بمعارك جنوب قطاع غزة

مقتل جندي إسرائيلي بمعارك جنوب قطاع غزة
التاريخ
2/20/2024 12:08:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقرّ الجيش الإسرائيلي بمقتل جندي من لواء المظليين متأثرا بجراح أصيب بها قبل أيام في معارك جنوبي قطاع غزة.
وبذلك يرتفع عدد جنوده القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 575.
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