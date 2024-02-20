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مقتل جندي إسرائيلي بمعارك جنوب قطاع غزة

2/20/2024 12:08:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقرّ الجيش الإسرائيلي بمقتل جندي من لواء المظليين متأثرا بجراح أصيب بها قبل أيام في معارك جنوبي قطاع غزة.


وبذلك يرتفع عدد جنوده القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 575.


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