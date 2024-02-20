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الاقتصاد الإسرائيلي ينكمش 19.4 % بسبب الحرب على غزة

2/20/2024 12:08:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر تقدير أولي لمكتب الإحصاءات الإسرائيلي المركزي، أن اقتصاد "إسرائيل" انكمش 19.4 % على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي متضررا من الحرب على قطاع غزة.

وبالنسبة إلى عام 2023 بأكمله، نما الاقتصاد 2 % مقارنة بـ6.5 % في 2022.


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