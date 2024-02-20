الاقتصاد الإسرائيلي ينكمش 19.4 % بسبب الحرب على غزة

الاقتصاد الإسرائيلي ينكمش 19.4 % بسبب الحرب على غزة
التاريخ
2/20/2024 12:08:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر تقدير أولي لمكتب الإحصاءات الإسرائيلي المركزي، أن اقتصاد "إسرائيل" انكمش 19.4 % على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي متضررا من الحرب على قطاع غزة.
وبالنسبة إلى عام 2023 بأكمله، نما الاقتصاد 2 % مقارنة بـ6.5 % في 2022.
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