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البرازيل تسحب سفيرها لدى الاحتلال وتطرد سفير اسرائيل

2/20/2024 12:08:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت تقارير إعلامية برازيلية وإسرائيلية بأن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا استدعى سفير بلاده لدى إسرائيل للتشاور، وذلك ردا على توبيخ تل أبيب له على خلفية تصريحات أدلى بها دا سيلفا بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.


وذكرت صحيفة "فويا دي ساو باولو" البرازيلية أن الرئيس لولا دا سيلفا استدعى سفير البلاد لدى إسرائيل فريدريكو ماير للتشاور، وذلك بعدما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن البرازيل قررت إعادة سفيرها من تل أبيب، وكذلك استدعاء السفير الإسرائيلي لديها للتوبيخ.


وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس استدعى السفير البرازيلي -في وقت سابق- لتوبيخه عقب تصريحات للرئيس البرازيلي شبّه فيها الحرب على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة بالإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية.


وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أن الرئيس البرازيلي سيظل "شخصا غير مرغوب فيه" في إسرائيل حتى يتراجع عن تصريحاته التي شبّه فيها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بالإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية.


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