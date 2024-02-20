النفط عالمياً مستقر قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - لم تشهد أسعار النفط تغيراً يذكر في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء، لتحوم قرب أعلى مستوياتها في 3 أسابيع، بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وانتعاش الطلب الصيني.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات إلى 83.48 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل نيسان 10 سنتات إلى 78.36 دولار للبرميل.
وارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر آذار 26 سنتا إلى 79.45 دولار للبرميل، مع استعداد المتعاملين انتهاء هذا العقد خلال اليوم.
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