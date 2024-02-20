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النفط عالمياً مستقر قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع

2/20/2024 12:08:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - لم تشهد أسعار النفط تغيراً يذكر في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء، لتحوم قرب أعلى مستوياتها في 3 أسابيع، بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وانتعاش الطلب الصيني.


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات إلى 83.48 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل نيسان 10 سنتات إلى 78.36 دولار للبرميل.
وارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر آذار 26 سنتا إلى 79.45 دولار للبرميل، مع استعداد المتعاملين انتهاء هذا العقد خلال اليوم.

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